Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade" ile gelen 2 bin 513 turist ziyaret etti.
Muğla
Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki "Norwegian Jade" isimli dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 513 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi.
Dev kruvaziyerin akşam Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Bu arada, "Emerald Azurra" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da limana demirledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.