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Ekonomi

Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade" ile gelen 2 bin 513 turist ziyaret etti.

Ali Ballı  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi

Muğla

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki "Norwegian Jade" isimli dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 513 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi.

Dev kruvaziyerin akşam Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Bu arada, "Emerald Azurra" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da limana demirledi.

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