60 saniyede ekonomide bugün (25 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👥Bakan Şimşek küresel yatırımcılarla görüştü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 25, 2025
🛣️Kara yolları bayram tatiline hazır
🌿IPARD III ile 300 milyon avroluk yatırım hedefleniyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/PUZzWo5N22