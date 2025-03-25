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Ekonomi

ABD'de konut fiyatlarındaki artış ocakta hızlandı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 4,1 yükselerek konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
ABD'de konut fiyatlarındaki artış ocakta hızlandı

New York

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artışının hızlandığını gösteren endeks, Aralık 2024'te yıllık yüzde 4 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,6 artması yönündeydi. Endeks, Aralık 2024'te yüzde 4,5'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,7 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7,5 ile Chicago ve yüzde 6,6 ile Boston oldu.

Aynı dönemde konut fiyatların tek düştüğü kent ise yüzde 1,5 azalışla Tampa olarak belirlendi.

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