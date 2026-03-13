Dolar
44.19
Euro
50.67
Altın
5,094.66
ETH/USDT
2,104.30
BTC/USDT
71,758.00
BIST 100
13,006.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 8 arttı

İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi.

Doğukan Gürel  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 8 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocak ayında yıllık bazda yüzde 8 artış kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 8,1, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı.

Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 0,1 azalış gösterirken, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,8, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,8 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi
SGK "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını yalanladı
Hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 8 arttı

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 8 arttı

Türkiye'de şubat ayında 124 bin 549 konut satıldı

Hizmet üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 0,4, aylık yüzde 0,2 azaldı

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 0,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 0,2 arttı
Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti

Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti
Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 2,4 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet