60 saniyede ekonomide bugün (18 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY'ye hizmet ihracatı övgüsü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 18, 2024
🚀 Türkiye, ilk insanlı uzay yolculuğu için geri sayımda
💵 TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/uKC1oxA5WL