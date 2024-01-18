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Ekonomi

ECB tutanakları, faiz indirimi konusunda daha temkinli yaklaşımı teyit etti

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin düşen enflasyona rağmen sıkı duruşun sürdürülmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

Ata Ufuk Şeker, Bahattin Gönültaş  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
ECB tutanakları, faiz indirimi konusunda daha temkinli yaklaşımı teyit etti

Brüksel

ECB Yönetim Konseyinin 13-14 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ve 3 temel politika faizini sabit tutması kararı alınan para politikası toplantısı tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, enflasyonun yakın gelecekte yükselme ihtimali nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyonun hedefe doğru indiği ancak risklerin halen sürdüğü görüşünde oldukları ifade edilen tutanaklarda, henüz rehavete girilmemesi ve ihtiyatlı olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Tutanaklarda, enflasyonun yakın vadede yüksek seyretme ihtimali olduğu ve ücretler ile enflasyonun temel dinamiklerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtilerek, "Bu durum, görevin tamamlandığından emin olmak için henüz çok erken olduğunu göstermektedir." ifadesi yer aldı.

"Dikkatli olmaya, sabretmeye ve kısıtlayıcı duruşu bir süre daha sürdürmeye ihtiyaç duyuldu." değerlendirmesi yapılan tutanaklarda, mevcut stratejik yönelimin korunacağı, gelecekteki kararlarda verilere dayalı bir yaklaşım izlenmeye devam edileceği bildirildi.

Tutanaklarda, özellikle faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü doğrultusunda enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayalı olmayı sürdüreceği ifade edildi.

Para politikası duruşunun yeterince uzun bir süre devam etmesi halinde enflasyonu zamanında hedefe döndürebileceğine dikkat çekilen tutanaklarda, 2025 yılının ikinci yarısında ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması yönünde ilerlediği belirtildi.

Geçen yılın ilk yarısında faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim ve aralıktaki toplantılarında faizde değişikliğe gitmedi.

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