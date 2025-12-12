Dolar
42.70
Euro
50.16
Altın
4,312.46
ETH/USDT
3,098.90
BTC/USDT
90,281.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 1 Temmuz 2026'dan itibaren dış ülkelerden internetten yapılan 150 avronun altındaki siparişlerden 3 avroluk gümrük vergisi almaya karar verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkelerin Maliye Bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Birlik dışındaki ülkelerden ithal edilen küçük paketlere yönelik alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, "AB Konseyi, büyük ölçüde e-ticaret yoluyla AB'ye giren ve değeri 150 avrodan az olan küçük paketlere 1 Temmuz 2026'dan itibaren sabit 3 avroluk gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi." ifadesi yer aldı.

Mevcut durumda küçük paketlerin AB'ye gümrüksüz girdiği anımsatılan açıklamada, bunun AB satıcıları için haksız rekabete, tüketiciler için sağlık ve güvenlik risklerine, dolandırıcılığa ve çevresel endişelere yol açtığına işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, yeni gümrük vergisinin AB'ye yönelik tüm e-ticaret akışlarının yüzde 93'ünü kapsayacağı kaydedilerek, "Bu oran, AB'ye giren ve AB'nin Tek Noktadan İthalat Merkezi (IOSS) sisteminde katma değer vergisi açısından kayıtlı AB dışı satıcılara ait tüm mallara uygulanacak." değerlendirmesi yapıldı.

Geçici önlemin gümrük vergisi muafiyeti eşiğini tamamen ortadan kaldıracak kalıcı bir çözüm anlaşması yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, "O noktada, 150 avronun altındaki tüm mallar, bireysel ürünler için normal AB tarifelerine göre gümrük vergisine tabi olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni önlemin gümrük reform paketi ve çok yıllık mali çerçeve bağlamında değerlendirilmekte olan "işlem ücreti" uygulamasından farklı olduğu belirtildi.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara-İstanbul hattında 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar günleri ek YHT seferi düzenlenecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 407 sanık 9 Mart 2026'da hakim karşısına çıkacak
Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor
Kırmızı bültenle aranan kişi Ordu'da tutuklandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar için adli kontrol tedbiri

Benzer haberler

AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak

AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak

AB Komisyonu: Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD ile ilişkimiz biz değişim kaydettiğimiz için değişti

Trump, Tayland ve Kamboçya çatışmasını birkaç telefon görüşmesiyle "yoluna koyacağını" söyledi

Trump, Tayland ve Kamboçya çatışmasını birkaç telefon görüşmesiyle "yoluna koyacağını" söyledi
Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı
Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar kaldırıldı

Suriye'de 2024 ve öncesi vergiler için cezalar kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet