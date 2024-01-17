60 saniyede ekonomide bugün (17 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👨🚀🚀Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için geri sayım— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 17, 2024
💬Bakan Işıkhan'dan Bağkur'luların emeklilik düzenlemesine ilişkin açıklama
📈Geçen yıl 56 şirket halka arz edildi
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/GqH984aOBu