Dolar
32.31
Euro
34.91
Altın
2,205.56
ETH/USDT
3,581.90
BTC/USDT
70,937.00
BIST 100
9,058.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (28 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (28 Mart 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında anıldı
Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medyada yer alan "nefret söylemleri"ne soruşturma
Çember-15 operasyonlarında aranan 2 bin 840 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (28 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Mart 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (22 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Mart 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (21 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet