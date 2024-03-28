Dolar
32.31
Euro
34.91
Altın
2,207.36
ETH/USDT
3,581.00
BTC/USDT
70,965.00
BIST 100
9,062.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Almanya'da gece uçakla mektup taşıma uygulaması sona erdi

Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), 63 yıl sonra ülke içinde gece uçakla mektup taşıma uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş, Erbil Başay  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Almanya'da gece uçakla mektup taşıma uygulaması sona erdi

Berlin

Deutsche Post'tan yapılan açıklamada, 63 yılın ardından Almanya’daki gece uçakla mektup taşıma ağına son verildiği, bir dönemin sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, "63 yıl sonra Kuzey ve Güney Almanya arasındaki son posta gece uçuşları 28 Mart gecesi gerçekleşti" ifadesine yer verildi.

Mektup taşımak için uçakların Stuttgart-Berlin, Hannover-Münih ve Hannover-Stuttgart bağlantılarında son kez havalandığı, gelecekte sürdürülebilirlik açısından bu rotalardaki mektupların yalnızca kara yoluyla taşınacağı kaydedildi.

Böylelikle Deutsche Post’un bu bağlantılarda taşıma sırasında üretilen karbondioksit miktarının yüzde 80'inden fazlasını azaltacağı kaydedildi.

DHL Group'un Posta ve Paket Bölümünün Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Marc Hitschfeld, konuya ilişkin değerlendiresinde, bir dönemin sonra ermesine hem üzüntü hem de mutlulukla baktıklarını belirterek, iklim değişikliğinin yaşandığı dönemde eskisi gibi aciliyeti bulunmadığı için mektupların uçakla taşınmasının haklı gösterilemeyeceğini bildirdi.

Almanya’da mektupların hava yoluyla taşınmasına son verilmesinin çevre için iyi bir haber olduğunu vurgulayan Hitschfeld, gece hava yoluyla mektup taşımacılığıyla çok sayıda çalışanın kendilerini bununla özdeşleştirdiği bir posta tarihinin sona erdiğini kaydetti.

Almanya içinde mektupların adreslerine hızlı ulaşması için mektupların hava yoluyla taşınması 1 Eylül 1961’de başlamıştı.

Deutsche Post, 1996’da partner hava yolu şirketlerine ait 26 uçakla 45 noktaya 430 ton mektup taşırken, son dönemde 6 uçakla Stuttgart-Berlin, Hannover-Münih ve Hannover-Stuttgart güzergahlarına ve 53 ton mektuba geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında anıldı
Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medyada yer alan "nefret söylemleri"ne soruşturma
Çember-15 operasyonlarında aranan 2 bin 840 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz

Benzer haberler

Almanya'da gece uçakla mektup taşıma uygulaması sona erdi

Almanya'da gece uçakla mektup taşıma uygulaması sona erdi

Hannover'de Belediye Başkanı ile Emniyet Müdürü, saldırı düzenlenen Türk Başkonsolosluğunu ziyaret etti

Türkiye, terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu

Alman ekonomi enstitülerinden "Ekonomi 2024'te sadece yüzde 0,1 büyüyecek" değerlendirmesi

Alman ekonomi enstitülerinden "Ekonomi 2024'te sadece yüzde 0,1 büyüyecek" değerlendirmesi
Alman hukukçu Prof. Dr. Talmon'a göre UAD, Almanya'nın İsrail'e silah satışını kısıtlayabilir

Alman hukukçu Prof. Dr. Talmon'a göre UAD, Almanya'nın İsrail'e silah satışını kısıtlayabilir
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırdı

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet