Dünya

Almanya, Yahudi soykırımından kurtulanlara yaklaşık 1 milyar avro ödeme yapacak

Alman hükümetinin, dünya çapında Holokost mağdurlarının 2026'da evde bakım masrafları için 923,9 milyon avroluk rekor kaynak ayırmayı kabul ettiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Almanya, Yahudi soykırımından kurtulanlara yaklaşık 1 milyar avro ödeme yapacak

Berlin

New York'ta faaliyet gösteren ve Yahudilerin Almanya'dan maddi tazminat talep eden kuruluşu Claims Conference tarafından yapılan açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Alman hükümetinin 2026 yılı için dünya çapındaki Yahudi soykırımı mağdurlarına yönelik mali yardımını 923,9 milyon avroya çıkarmayı kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca, Holokost eğitim fonunun da 2029 yılına kadar uzatılarak toplam 175 milyon avroya çıkarıldığı aktarıldı. Bunun yanında, daha önce Yahudi soykırımı mağdurlarına 2027’ye kadar yıllık olarak ödenmesi garanti edilen Zorluk Fonu Ek Ödemeleri, 2028'e kadar kişi başına 1450 avro olarak uzatıldı. Bunun dünya genelinde 127 binden fazla Yahudi soykırımından kurtulanı etkilemesi bekleniyor.

Claims Conference'in Başkanı Gideon Taylor, evde bakım fonlarına yapılan bu tarihi artışın dünya çapında Yahudi soykırımından kurtulanların karmaşık ve artan ihtiyaçlarını yansıttığını savunarak, "Her yıl (Holokost'tan) kurtulanları hızla kaybediyoruz ancak hayatta kalanlar daha yaşlı, daha zayıf ve her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu bütçe, her birine gençliklerinde ellerinden alınan onuru, yani yerinde yaşlanma fırsatını sağlamak açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Claims Conference'a göre, yaklaşık 200 bin Yahudi soykırımı mağduru halen hayatta. Bunların çoğunun İsrail, ABD ve Avrupa'da yaşadığı tahmin ediliyor.

