Dolar
44.19
Euro
50.44
Altın
5,020.24
ETH/USDT
2,074.00
BTC/USDT
70,579.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani için Tecriş Meydanı'ndaki İmamzade Salih Türbesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz ile GKRY'ye askeri sevkiyatları sürüyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleri sonrası, başta İngiltere olmak üzere AB ülkelerinin Doğu Akdeniz ve GKRY’ye askeri sevkiyatlarını sürdürdüğü, bölgedeki hava ve deniz kuvveti varlığında artış yaşandığı bildirildi

Mehmet Kemal Firik  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Lefkoşa

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye uçak gemisi, savaş uçağı, fırkateyn, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) engelleyici sistemleri gönderdi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından, özellikle Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA çarpması sonrası Avrupalı liderleri tek tek arayarak askeri yardım talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rum lider Hristodulidis'in taleplerinin ardından, başta İngiltere olmak üzere AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz'deki kuvvet varlıklarında artış kaydedildi.

Basında çıkan haberlerde, Belçika'nın da Lübnan'daki Hizbullah tarafından GKRY'ye saldırı olması durumunda Rumlara gerekli askeri desteği vermeye hazırlandığı iddia edildi.

İlk sevkiyatı İngiltere yaptı

GKRY'de egemen askeri üsleri bulunan İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları henüz başlamadan şubatın başında Akrotiri Üssü'ne burada bulunan Eurofighter Typhoon avcı uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı gönderdi.

İngiltere tarafından gönderilen ve İHA'lara karşı kullanılan çok amaçlı Martlet füzeleriyle donatılan 2 AgustaWestland AW159 Wildcat helikopteri, nakliye uçakları ile getirilerek İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye konuşlandırıldı.

İngiltere geçen hafta bu helikopterlere ek olarak 1 adet Merlin Mk2 tipi helikopteri daha Güney Kıbrıs'taki egemen üssüne gönderdi.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi, Kıbrıs'a doğru yola çıktı.

İngiliz basını, geminin Manş Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Güney Kıbrıs'taki İngiliz Üssü'ne gecikmeli ulaşacağını öne sürdü.

Yunanistan GKRY'ye savaş uçağı ve gemi gönderdi

Yunanistan, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in çağrısı üzerine tarihi müttefiki Rumlara 4 F16 savaş uçağı gönderdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Yunan savaş uçakları GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlandırılarak eğitim uçuşlarına başladı.

Haberlerde, Yunanistan'ın GKRY'ye gönderdiği Kimon ve Psara adlı iki firkateynin, Limasol açıklarında devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

GKRY'ye ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da ülkesinin GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini açıkladı.

Fransa hem Doğu Akdeniz'e hem de GKRY'ye gemi konuşlandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona eşlik eden gemilerin Doğu Akdeniz'e gönderileceğini açıkladı.

Beraberindeki koruma görev grubu gemileri ile Akdeniz'e ulaşan Charles de Gaulle uçak gemisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından geçen hafta başında ziyaret edildi.

Rum medyası, Macron'un 9 Mart'ta Charles de Gaulle uçak gemisini GKRY ile aynı gün ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan, GKRY'de İngilizce yayımlanan CyprusMail gazetesi, Fransız firkateyni Languedoc'un Kıbrıs açıklarına ulaştığını yazdı.

Almanya'dan Rumlara firkateyn desteği

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaşanan süreçle birlikte GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in taleplerine cevap veren ülkelerden birisi de Almanya oldu.

Alman Deniz Kuvvetlerine bağlı FGS Nordrhein-Westfalen firkateyni geçen hafta Limasol açıklarına gelerek, GKRY'ye konuşlandırılan ve sayıları giderek artan Avrupa ülkelerinin askeri gemi gücüne katıldı.

İtalya ve Hollanda gemileri GKRY'ye ulaştı

İtalyan donanmasına ait Federico Martinengo firkateyni 160'tan fazla personeli ile GKRY yakınlarına ulaşırken, Hollanda hava savunma firkateyni HNLMS Evertsen, Rum kara sularında faaliyetlerine başladı.

Rum basını, Hollanda firkateynin ana deniz topunun geçici olarak devre dışı kalmasına rağmen alternatif bir silah sistemi ile bölgede faaliyetlerini icra ettiğini ileri sürdü.

Basında çıkan haberlerde, HNLMS Evertsen'de 180 kadar denizcinin görev yaptığı belirtilerek, firkateynin hava savunma kabiliyetinin üst düzey olduğuna işaret edildi.

İspanyol gemisi, Fransız uçak gemisine eşlik edecek

GKRY'den yayın yapan Philenews'in İspanya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cristobal Colon firkateyni Doğu Akdeniz'de Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve bazı Yunan savaş gemilerine eşlik edecek.

Haberde, Cristobal Colon'un gemilerin hava savunma ve korumasını sağlamanın yanı sıra "askeri olmayan personelin tahliyesine" yardımcı olmayı da içeren bir misyonu yerine getirebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet