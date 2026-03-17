Dolar
44.19
Euro
50.86
Altın
5,002.45
ETH/USDT
2,363.60
BTC/USDT
74,742.00
BIST 100
12,956.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'e bombalar düşüyor.
logo
Dünya

Batılı 5 lider, İsrail'i Lübnan'a karadan saldırıda bulunmaması için uyardı

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, İsrail'in Lübnan'a karadan bir saldırı yapmasının yıkıcı insani sonuçları olabileceği ve uzun süreli çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Londra

İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime ilişkin ortak açıklama yapan İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, Lübnan'daki tansiyonun yükselmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lübnan ve İsrailli temsilcilerin siyasi bir çözüm bulmak için bir araya gelmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Tansiyonu hemen düşürecek bir diyaloğu sağlayacak girişimi güçlü şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları ve İran'a desteğinin kınandığı açıklamada, gruba silah bırakma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki sivillere, Birleşmiş Milletler görev gücüne, sağlık çalışanlarına, sivil altyapıya ve sağlık altyapısına saldırıların da kınandığı vurgulanarak, "İsrail'in ciddi bir kara harekatı, yıkıcı insani sonuçlara yol açabilir ve uzun süreli bir çatışmaya neden olabilir. Bu durum önlenmelidir." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'daki insani durumun ve yerinden edilmelerin ciddi boyutlara ulaştığının altı çizilen açıklamada, Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırma çalışmaları ile saldırıları önleme girişimlerine destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "İstemeden çatışmanın içine çekilen Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz.” vurgusu yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Şimşek: Türkiye, bölgesinde eğer istikrar varsa, huzur varsa, barış varsa bölgesel olarak refaha yükselir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Benzer haberler

Batılı 5 lider, İsrail'i Lübnan'a karadan saldırıda bulunmaması için uyardı

Batılı 5 lider, İsrail'i Lübnan'a karadan saldırıda bulunmaması için uyardı

Axios: İran Dışişleri Bakanı ile Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasında doğrudan iletişim var

Anket: ABD'de genç seçmenlerin yüzde 63'ü İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahip

İtalya Dışişleri Bakanı: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz

İtalya Dışişleri Bakanı: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz
Almanya: (İran'a yönelik saldırılar) Bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli

Almanya: (İran'a yönelik saldırılar) Bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli
İran: Topraklarımıza saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olmadan, saldırının durmasını konuşmak anlamsız

İran: Topraklarımıza saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olmadan, saldırının durmasını konuşmak anlamsız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet