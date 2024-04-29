60 saniyede ekonomide bugün (29 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💵İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 29, 2024
📈Borsa İstanbul 10.000 puanı aştı
👫Evlilik desteğine 8 bin çift başvurdu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/3hHVkDOKBf