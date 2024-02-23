60 saniyede ekonomide bugün (23 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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♻️İhracatçıların yeşil dönüşümüne kredi garantisi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 23, 2024
🏗️İstanbul'un kentsel dönüşümüne destek
🏭Türkiye'nin 4. çeyrek büyümesine ilişkin beklentiler belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/yPqz9AnNoR