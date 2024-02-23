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Ekonomi

AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin ediyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 29 Şubat Perşembe günü açıklanacak 2023 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün son çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,30 ile yüzde 4,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,92, en yüksek yüzde 4,70 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 9 ekonomistin 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,44 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

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