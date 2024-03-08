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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Mart Salı günü açıklanacak Ocak 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini öngörüyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 1 milyar dolar ile 3 milyar 100 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık da 45 milyar 150 milyon dolar olmuştu.

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