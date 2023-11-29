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Ekonomi

AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,68 artmasını bekliyor

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.

2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak44,553,666,65
Şubat51,573,523,15
Mart49,562,862,29
Nisan46,262,652,39
Mayıs48,540,070,04
Haziran42,073,913,92
Temmuz61,019,079,49
Ağustos65,517,329,09
Eylül65,505,004,75
Ekim68,734,083,43
Kasım66,803,68



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