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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı

Bakan Şimşek, "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin onaylandığını belirterek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Bakan Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, ihracatçıların desteklenmesi için sağlanan dış kaynak imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını bildiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu proje kapsamında Türk Eximbank, çeşitli kreditörlerden 1 milyar avro tutarında kredi sağlayacak. Türk Eximbank'ın sağlayacağı 1 milyar avroluk kredinin yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla 600 milyon avrosuna Dünya Bankası garanti, Hazine ve Maliye Bakanlığı da karşı garanti sağlayacak. Bu sayede Eximbank'ın daha uzun vade ve daha düşük maliyetle uluslararası piyasalardan borçlanması mümkün olacak."

Şimşek, Proje'nin önemine işaret ederek, "Dünya Bankasından sağlanan 600 milyon avroluk kredi garantisiyle, yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla Türk Eximbank tarafından ihracatçılara uzun vadeli finansman sağlanacak. Böylelikle, Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının olumsuz etkilerinin giderilerek Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin yeşil dönüşümünün ve ihracatçıların desteklenmesi için Dünya Bankasıyla güçlü işbirliğini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Şimşek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Dış finansman yoluyla sağladığımız kaynağın önemli bölümünü ihracatçımız için kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Cari dengede iyileşme sağlıyoruz"

Şimşek; maliye, para ve seçici kredi politikalarıyla tüketim artışını kontrol altına alırken, yatırım ve ihracata da güçlü destek verdiklerini belirterek, "Böylece büyüme kompozisyonu ve cari dengede iyileşme sağlıyoruz." diye konuştu.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların yeşil dönüşümle ilgili projelerini desteklemek üzere yurt dışı sermaye piyasalarından ve uluslararası finansal kuruluşlardan 3,7 milyar dolar kaynak temin ettiğini de anımsatan Şimşek, bu yöndeki kredi ve kaynak girişlerinin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Şimşek, bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini ve Türk Eximbank'ın sermayesinde art arda artışlar yapıldığını kaydetti.

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