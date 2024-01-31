60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏖️Türkiye'nin 2023 turizm gelirinde rekor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 31, 2024
📈Türk Eximbank'tan ihracatçılara 50 milyar dolar destek
🧑🌾Avrupa'da çiftçi protestoları yayılıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/jOWY51iutt