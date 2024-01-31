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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2024)

Ankara
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