60 saniyede ekonomide bugün (20 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🎙️Bakan Şimşek'ten yabancı yatırımcı vurgusu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 20, 2026
⚡️Suudi Arabistan'la güneş enerjisi yatırım anlaşması
✍🏻Yerel Kalkınma Hamlesi Programı başvuruları başlıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/zg31Kz9t7W