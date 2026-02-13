60 saniyede ekonomide bugün (13 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💬Bakan Şimşek'ten cari denge mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 13, 2026
💵Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar arttı
📈ABD'de ocak ayı enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/BASJDUpAOb