Dolar
43.74
Euro
51.96
Altın
4,990.23
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,380.00
BIST 100
14,165.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Almanya'da makine sektöründe geçen yıl 22 bin kişi işini kaybetti

Ülkede 2025 sonu itibarıyla sektörün toplam istihdamı 1 milyon 10 bine geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Almanya'da makine sektöründe geçen yıl 22 bin kişi işini kaybetti Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Berlin

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya’da makine sektöründe geçen yıl zayıflayan ekonomi ve yapısal değişimler nedeniyle 22 bin kişinin işini kaybettiğini bildirdi.

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, 2025’e ilişkin sektördeki istihdam rakamını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ülkede makine sektöründe şirketler, geçen yıl 22 bin kişinin işine son verdi. Ülkede 2025 sonu itibarıyla sektörün toplam istihdamı da 1 milyon 10 bin olarak açıklandı.

İstihdamda kayıplara sebep olarak “küresel rekabet baskısı ve yüksek maliyetler” gösterildi.

VDMA açıklamasında, "Şu anda personel alanlardan çok, çıkaran şirketlerin sayısı daha fazla. Bu nedenle istihdamdaki düşüşün 2026 yılında da devam etmesi bekleniyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VDMA İşgücü Piyasası Yetkinlik Merkezi Başkanı Fabian Seus, Alman şirketlerin bir yandan ABD'nin gümrük tarifeleri ve Çin'in agresif pazar politikalarıyla mücadele ettiğini, diğer yandan Almanya ve Avrupa'daki reform eksikliğiyle boğuştuğunu belirtti.

Seus, "Yüksek iş gücü maliyetleri ve aşırı düzenlemeler yatırım isteğini köreltiyor. İstihdamdaki bu erimenin 2026 yılında da devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Şirketlerin nitelikli iş gücü açığına rağmen "ekonomik gerçekler" nedeniyle işten çıkarmaya zorlandığını vurgulayan Seus, “Almanya ve Avrupa'da belirgin şekilde daha rekabetçi hale gelmek için gerekli reformlar eksik. Yüksek işçilik maliyetleri ve aşırı düzenlemeler, yatırım yapma isteğini zayıflatıyor ve ağırlaştırıyor.” yorumunu yaptı.

Bu arada, makine sektörü, ülkede otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektör olmasıyla dikkati çekerken, sektörün üretiminin yüzde 70’ten fazlası ihracat ediliyor.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri, Alman sanayisini olumsuz etkiliyor. Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü artık üretiyor olması da Alman şirketleri baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği (VDA) de sektörde 2025’te yaklaşık 47 bin kişinin işini kaybettiğini bildirmişti. Kimya ve ilaç sektörlerinde istihdam sayısı da geçen yıl düşüş gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisinde inanılmaz bir devrim başardık
BİK'ten basının desteklenmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Washington'da Türk gazetecilere konuştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya'da makine sektöründe geçen yıl 22 bin kişi işini kaybetti

Almanya'da makine sektöründe geçen yıl 22 bin kişi işini kaybetti

Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü

Münih Güvenlik Konferansı "yıkım sürecindeki" küresel düzen tartışmalarının gölgesinde başladı

Milli cimnastikçiler "iddialı"

Milli cimnastikçiler "iddialı"
Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "ortak borçlanma" resti

Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "ortak borçlanma" resti
IMF, borç freni reformunun Alman ekonomisindeki toparlanmaya yardımcı olmasını bekliyor

IMF, borç freni reformunun Alman ekonomisindeki toparlanmaya yardımcı olmasını bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet