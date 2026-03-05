Dolar
Teknoloji

Google, Berlin’de kapsamlı yapay zeka merkezini açtı

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Almanya’daki dijital altyapısını güçlendirmek ve yapay zeka (YZ) ekosistemini desteklemek amacıyla Berlin’de kapsamlı bir "yapay zeka merkezi" açtı.

Bahattin Gönültaş  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Google, Berlin’de kapsamlı yapay zeka merkezini açtı

Berlin

Berlin'in tarihi Mitte semtindeki "Müzeler Adası Forumu"nda faaliyete geçen merkez; Google DeepMind, Google Research ve Google Cloud ekiplerini tek çatı altında buluşturuyor.

Berlin’deki söz konusu merkez, şirketin Almanya’da 2029’a kadar hayata geçireceği 5,5 milyar avroluk dev yatırım programının en stratejik halkasını oluşturuyor.

Merkez bünyesinde kurulan "Yapay zeka deneme alanı” ise en son yapay zeka teknolojilerinin sergilenmesine olanak tanıyacak.

Akademik ortaklıklar

Merkezin açılışında konuşan Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger "Bugün Almanya’nın bir yapay zeka merkezi olması yolunda önemli bir gün. Google'ın bu kararı, ülkemizin yüksek teknoloji alanındaki cazibesini kanıtlıyor. Buradaki projelerden start-up'lar, KOBİ'ler ve sanayi doğrudan faydalanacak.” dedi.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner (CDU) ise merkezin açılışını, Berlin’in gücüne ve geleceğine duyulan açık bir güvenoyu olarak nitelendirdi.

Google Orta Avrupa Başkanı Philipp Justus ise merkezin "işbirliği ve tartışma alanı" olarak kurgulandığını belirterek, bu adımın Almanya’nın küresel yapay zeka rekabetindeki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Yeni merkezin açılışıyla birlikte önemli akademik ortaklıklar da duyuruldu. Münih Teknik Üniversitesi (TUM) ve Helmholtz Münih ile işbirliği içinde, tıp ve tek hücre araştırmaları gibi alanlarda sorumlu yapay zeka uygulamaları geliştirilecek.

Google tarafından Alman Ekonomi Enstitüsü'ne (IW) yaptırılan analize göre, üretken yapay zekanın Almanya'da yaygın kullanımı, 2034 yılına kadar yıllık yaklaşık 440 milyar avroluk ek brüt katma değer yaratma potansiyeline sahip bulunuyor.

Önümüzdeki dört yıl içinde Google tarafından Almanya’ya yapılacak 5,5 milyar avroluk yatırım paketi, Berlin’deki merkezin yanı sıra Hessen eyaletinin Dietzenbach kentinde yeni bir veri merkezi inşasını da kapsıyor. Google, ayrıca Münih ve Frankfurt’taki tesislerini de genişletmeyi planlıyor.

