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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mert Davut  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türk Eximbank'ın ihracat desteklerine yönelik haberini alıntılayarak, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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