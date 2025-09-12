Dolar
Gündem

İstanbul'da "rüşvet" ve "dolandırıcılık" soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde, "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

İrem Demir  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
İstanbul'da "rüşvet" ve "dolandırıcılık" soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada aranan 1 zanlının cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yakalanan 47 şüpheliden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 44'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan zanlılardan 24'ü tutuklama, 20'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 23 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İlgili konular
