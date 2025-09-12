Dolar
Gündem

Deniz Feneri Derneğinden Eyüpsultan'da Gazze için farkındalık etkinliği

Deniz Feneri Derneği, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla "İzlemek Yetmez" başlığı altında Eyüpsultan'da etkinlik düzenliyor.

Rüveyda Mina Meral  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Deniz Feneri Derneğinden Eyüpsultan'da Gazze için farkındalık etkinliği Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

İsrail'in aylardır süren saldırılarının neden olduğu yıkım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Gazze'deki yaşam koşullarını birebir deneyimleme fırsatı buluyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Deniz Feneri Derneği Bağışçı İletişim Müdürü Kenan Yaşar, iyilik hareketlerini Gazze'den hiç eksik etmediklerini söyledi.

Yaşar, "İzlemek Yetmez" başlığı altında "Küçük Kefenler, Büyük Sessizlik" Sergisi'ni İstanbullularla buluşturduklarını belirterek, "Sergimizde Gazze'de şehit olan, henüz adı konulmamış ve yaşına girmemiş çocuklara ithafen bir organizasyon yapıyoruz. Yine sergi alanımızda farklı etkinliklerimiz de var. Sanal gerçeklik gözlüğüyle sanki insanlar, Gazze'de su veyahut yemek sırasında yemek alıyorlarmış gibi bir hissiyatı deneyimlemiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklu anneler, sergiyi gördüklerinde çok duygulanıyorlar"

Aynı zamanda etkinlik boyunca akşam saatlerinde Gazze'den canlı yayın yaptıklarını dile getiren Yaşar, "Gazze'den canlı bağlantıyla katılımcıların onlara soru sormasına, duygu ve düşüncelerini öğrenmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Yaşar, özellikle alanı ziyarete gelen annelerin çok duygulandıklarına dikkati çekerek, "Çocuklu anneler, buradaki sergiyi gördüklerinde çok duygulanıyorlar çünkü çocuklarını gördükleri zaman oradaki annenin de hissiyatına bir anda bürünebiliyorlar. Bunlar, bizi çok etkiliyor." diye konuştu.

Eyüpsultan Meydanı'nda 4 gün sürecek etkinliklerde ziyaretçiler, Gazze'den canlı bağlantı yapabilecek, sergiyi gezebilecek ve "Gazze VR" deneyimini yaşayabilecek.

