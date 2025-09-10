Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1 milyar 466 milyon dolar gelir sağladı
Türkiye, ocak-ağustos döneminde fındık ihracatından 1 milyar 466 milyon 478 bin dolar gelir elde etti.
Giresun
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ağustos 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 466 milyon 478 bin dolar karşılığında 174 bin 914 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde yapılan 188 bin 523 ton fındık ihracatından 1 milyar 539 milyon 892 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.