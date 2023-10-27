60 saniyede ekonomide bugün (27 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏭 Firmalara yeni kredi paketi geliyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 27, 2023
🏦 Merkez Bankasından TL'yi destekleyen sadeleşme adımları
🚢 Yeni Foça Yat Limanı hizmete açıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/GkuKxWgTiC