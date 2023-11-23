60 saniyede ekonomide bugün (23 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Merkez Bankası, faizi artırdı, "sıkılaştırmada sona gelindi" mesajı verdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 23, 2023
💵TCMB rezervleri son 9 yılın zirvesine çıktı
💳Kredi kartlarında aralıkta uygulanacak faiz belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/gaQfflrDMu