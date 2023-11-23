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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya’da deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı çıktı.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Kasım 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
60 saniyede ekonomide bugün (23 Kasım 2023)

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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı
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