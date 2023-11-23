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Ekonomi

AB, yenilenebilir hidrojeni yeni bankasıyla destekleyecek

Avrupa Birliği'nin (AB) yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemek için kurduğu Hidrojen Bankası, 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı.

Ata Ufuk Şeker  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
AB, yenilenebilir hidrojeni yeni bankasıyla destekleyecek

Brüksel

Avrupa Birliği'nin (AB) yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemek için kurduğu Hidrojen Bankası, 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı.

AB Komisyonunun, Avrupa Hidrojen Bankasının faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Bankanın, AB'nin emisyon ticareti gelirlerinden sağlanan 800 milyon avroluk kaynağı, yenilenebilir hidrojen üreticilerini desteklemeye yönelteceği kaydedildi.

Yenilenebilir hidrojen üreticilerinin, üretilecek hidrojenin kilogramı başına sabit prim şeklinde destek almak için teklif sunabileceğine işaret edilen açıklamada, primin üretim fiyatı ile tüketicilerin ödemeye hazır olduğu fiyat arasındaki boşluğu doldurmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, Hidrojen Bankasının yenilenebilir hidrojen için pazar oluşturmayı, üretim kapasitesine yönelik yatırımları teşvik etmeyi ve üretimi artırmayı hedeflediği vurgulanarak, yenilenebilir hidrojenin Avrupa'nın gelecekteki enerji karışımında özellikle de ağır sanayi ve ulaşımda önemli bir role sahip olacağı ifade edildi.

AB'nin 2030 yılına kadar üye ülkelerde 10 milyon ton hidrojen üretmeyi hedeflediği anımsatılan açıklamada, başlatılan ihale sürecinde alınan tekliflerin en düşükten en yüksek fiyata doğru sıralanacağı ve ihale bütçesi bitene kadar destekleneceği bildirildi.

Açıklamada, tekliflerin 8 Şubat 2024'e kadar alınacağı, belirlenecek projelerin 10 yıla kadar hidrojen satışlarından elde edecekleri gelirlere ek olarak sübvanse edileceği kaydedildi.

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