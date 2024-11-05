60 saniyede ekonomide bugün (05 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇰🇬 Türkiye ile Kırgızistan arasında tarihi anlaşmalar— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 5, 2024
🤝 Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü
📈 TL'nin reel değeri Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/4XH4uNpWX3