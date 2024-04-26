60 saniyede ekonomide bugün (26 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📈Borsa İstanbul'da rekor günü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 26, 2024
🧮Kamuda tasarruf çalışması son aşamaya geldi
🧑🌾Çiftçilere bugün destek ödemesi yapılacak
🏦Ticaret Bakanlığından IBAN uyarısı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/EylPbEgYpB