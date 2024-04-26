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Ekonomi

Kurumlar vergisinde beyanname süresiyle deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı

2023 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri için yeni tarih 6 Mayıs oldu.

Mehmet Can Toptaş  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Kurumlar vergisinde beyanname süresiyle deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 30 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2023 yılına ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 6 Mayıs'a; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halini de "son kez" olmak üzere 31 Ağustos'a kadar uzattı.

GİB'in internet sitesinden söz konusu konulara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, 30 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs'a uzatıldı. 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de aynı tarihe kadar teslim edilebilecek.

Öte yandan 30 Nisan'a kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları" da 10 Mayıs gün sonuna kadar yüklenebilecek.

Ayrıca mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan'da sona erecek mücbir sebep hali "son kez" olmak üzere 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

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