Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kocaeli'deki şehit ailesine ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit Jandarma Er Fazlı Karabulut'un İzmit ilçesindeki ailesine teslim etti.

Makbule Beyza Günbey, Cem Ali Kuş  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kocaeli'deki şehit ailesine ulaştı Fotoğraf: Makbule Beyza Günbey/AA

Kocaeli

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Ercan, Başiskele ilçesindeki bir pişmaniye imalathanesini ziyaret ederek, çalışanlardan pişmaniyenin yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Ercan, buradan ayrıldıktan sonra 1993 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Er Fazlı Karabulut'un İzmit'te yaşayan annesi Rahime Karabulut'u ziyaret etti.

Ziyaretinde şehit annesi Rahime Karabulut'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu okudu. Ercan, daha sonra mektubu şehit annesi Karabulut'a teslim etti.

Tuğba Işık Ercan, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında evlilik hazırlığı yapan İzmit'teki Kübra Erkul'un evine gitti. Üyeler ve hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan çeyizlik eşyaları, genç kıza hediye eden Ercan, aileyle sohbet etti.

İzmit'te bir restoranda kadın sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Ercan, basına kapalı olarak gerçekleşen programın ardından kentten ayrıldı.

Ercan'a ziyaretlerinde, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve ilçe kadın kolları yöneticileri eşlik etti.

