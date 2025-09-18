Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balikesir
İlçeye bağlı Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.