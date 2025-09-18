Dolar
Gündem

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya, Ramazan Atam  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balikesir

İlçeye bağlı Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

