Gündem

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tezcan Ekizler  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
İzmir'de mobilya fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

