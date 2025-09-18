İzmir'de mobilya fabrikasında yangın çıktı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir
Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
