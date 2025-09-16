Samsun'da yangın çıkan kereste fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Samsun
Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma aracı ile ilçe belediyelerine ait tankerlerle müdahale edildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın bölgesine giderek, yetkililerden yangına ilişkin bilgi edindi.
Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun." dedi.
Ekipler, yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
