Dolar
41.29
Euro
48.99
Altın
3,674.25
ETH/USDT
4,525.00
BTC/USDT
116,993.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Samsun'da yangın çıkan kereste fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Recep Bilek, Batuhan Dişbudak  | 16.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Samsun'da yangın çıkan kereste fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma aracı ile ilçe belediyelerine ait tankerlerle müdahale edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın bölgesine giderek, yetkililerden yangına ilişkin bilgi edindi.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun." dedi.

Ekipler, yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı
Suç örgütlerine yönelik 49 ildeki operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı
Türkiye'den Suriye'nin Süveyda ili için açıklanan yol haritasına yönelik memnuniyet mesajı

Benzer haberler

Samsun'da yangın çıkan kereste fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

Samsun'da yangın çıkan kereste fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

İkiztepe Höyüğü'ndeki kazılarda "hediyeli mezarlar" ortaya çıkarıldı

Çorum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü

Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet