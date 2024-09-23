60 saniyede ekonomide bugün (23 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇺🇸ABD ile ticarette 100 milyar dolar hedefi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 23, 2024
📈S&P'den Türkiye için yeni not artışı sinyali
🪙Emtia piyasasına Fed dopingi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/8cOvu2r9BN