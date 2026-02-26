60 saniyede ekonomide bugün (26 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
🔼Ekonomik güven endeksi eşik değeri aştı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 26, 2026
🛢️TPAO, sukuk ihracını başarıyla tamamladı
📈EBRD, Türkiye için büyüme beklentisini artırdı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Tdgw29qqAV