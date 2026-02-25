Dolar
43.87
Euro
51.77
Altın
5,179.87
ETH/USDT
2,000.20
BTC/USDT
67,031.00
BIST 100
13,809.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %81’e ulaştı. Bayrampaşa’dan yayındayız.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (25 Şubat 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...

25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
60 saniyede ekonomide bugün (25 Şubat 2026)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütü üyelerine dava
Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek
AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin davada ara karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (25 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (18 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet