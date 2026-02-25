Dolar
logo
Gündem

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Semih Yüksel  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bölgede kar yağışı yoğunlaştı.

Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
