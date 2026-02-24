60 saniyede ekonomide bugün (24 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🚀Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayisi mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 24, 2026
📉Yıllık enflasyon beklentileri şubatta geriledi
👰🏻🤵🏻Türkiye’de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 552 bini geçti
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/WgQFJhbPrp