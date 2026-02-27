60 saniyede ekonomide bugün (27 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
👩🏻🏭Ocak ayı işsizlik oranları açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 27, 2026
📊R&I, 8 yıl sonra Türkiye'nin notunu yükseltti
🚅İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için ilana çıkıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/I2sQA2gu0y