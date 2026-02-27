Dolar
Gündem

AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 623 bini aştı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2025'e kadar yapılan 714 bin 774 bireysel başvurudan 623 bin 88'ini sonuçlandırdı.

Abdullah Sarica  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 623 bini aştı

Ankara

Yüksek Mahkemenin 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2025 dönemine ait bireysel başvuru ve 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2025 arası döneme ilişkin norm denetimi istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 623 bin 88'i sonuçlandırıldı.

Derdest dosya sayısı ise 91 bin 686 olarak kayıtlara geçti. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 87,2 oldu.

Sonuçlandırılan bireysel başvurulardan 522 bin 19'u kabul edilemez bulunurken 82 bin 753 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1689 başvuruda ise hakkın ihlal edilmediğine hükmedildi.

Başvuruların 14 bin 265'inde idari ret kararı verilirken 2 bin 362 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

2 bin 322 norm denetimi başvurusu sonuçlandırıldı

Norm denetimi istatistiklerine göre Anayasa Mahkemesine 550'si iptal davası, 1886'sı itiraz başvurusu olmak üzere 2 bin 436 başvuru yapıldı. 501'i iptal, 1821'i itiraz olmak üzere 2 bin 322 başvuru karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, 2025 yılında sonuçlandırdığı 52 iptal davasının 29'unda iptal, 22'sinde ret, 1'inde birleştirme kararı verdi.

Anayasa Mahkemesinin 2025'te sonuçlandırdığı 226 itiraz başvurusunun 51'inde iptal, 154'ünde ret, 21'inde birleştirme yönünde karar çıktı.

