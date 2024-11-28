60 saniyede ekonomide bugün (28 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💵 Sahte dövizle dört koldan mücadele— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 28, 2024
🎙️ Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis uyarısı
🚢 Ekim ayı dış ticaret verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/qPUZaWbj8e