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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede bugün

60 saniyede ekonomide bugün (28 Kasım 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
60 saniyede ekonomide bugün (28 Kasım 2024)

Ankara
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