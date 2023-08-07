60 saniyede ekonomide bugün (07 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🪙 Altın ithalatına kota uygulaması geliyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 7, 2023
🪖 Türkiye'den 4 savunma şirketi Top 100'de
📈 Borsa İstanbul, iki yeni endeks daha hesaplayacak
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/isc5U1IfEC