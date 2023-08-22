60 saniyede ekonomide bugün (22 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📝Memurların toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 22, 2023
💬 Bakan Şimşek'ten gençleri ilgilendiren açıklama
✍🏻📗Ticaret Bakanlığı, eğitim-öğretim yılı öncesi denetimlerini artırdı
🔐Birleşik Krallık'ta perakendede iflas rüzgarı durmuyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/ZJtbiMCexa