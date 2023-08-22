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Ekonomi

Getir'den globalde yeniden yapılanma kararı

Getir, global organizasyonunu yeniden yapılandırma kararı aldı.

Tolga Yanık  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Getir'den globalde yeniden yapılanma kararı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, "Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışanın bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak üzülerek aldığımız kararla ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için Getir'in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız.

Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Getir olarak Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerimize devam ederek, 8 yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz bu iş modelinin geleceğine olan inancımızla önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük edeceğiz."

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