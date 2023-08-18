60 saniyede ekonomide bugün (18 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚗 Bakan Kacır ve Bakan Şimşek Togg fabrikasında açıklamalarda bulundu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 18, 2023
⚡️Günlük elektrik tüketim rekoru kırıldı
📉Bitcoin'de yüzde 13 değer kaybı
🇺🇸ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri 15 yılın zirvesinde
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/p8ZZ56zFvW